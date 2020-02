Annegret Kramp-Karrenbauer will noch so lange CDU-Bundesvorsitzende bleiben, bis sich die Union auf einen Kanzlerkandidaten geeinigt hat.

Das teilte sie nach einer Sitzung der Parteigremien in Berlin mit. Die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz sei eine Schwächung der Partei in einer Zeit, in der Deutschland eine starke CDU brauche. Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssten am Ende aus ihrer Sicht in einer Hand liegen, betonte sie. Ihren Rückzug begründete Kramp-Karrenbauer mit der ungeklärten Führungsfrage in der CDU.



Wie sie weiter ausführte, wird es in der CDU keine Annäherung an die AfD geben. Diese stehe gegen alles, was die CDU ausmache. Auch eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei könne es nicht geben. Geschichte und Programmatik stünden gegen alle Werte, die das Fundament der CDU bildeten. - Der frühere Unionsfraktionschef Merz, der Kramp-Karrenbauer im Dezember 2018 knapp bei der Wahl um den CDU-Vorsitz unterlegen war, äußerte sich in einer kurzen Stellungnahme auf Twitter. Die Entscheidung verdiene Respekt, erklärte er. Merz fügte hinzu, er unterstüzte Kramp-Karrenbauer, den Prozess ihrer Nachfolge und der Kanzlerkandidatur als gewählte Parteivorsitzende nach vorn zu führen.



