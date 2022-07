Truppenbesuch

Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Der Unionsfraktionschef im Bundestag besuchte die von der Bundeswehr geführten NATO-Truppen in Rukla. Dort sind in wechselnder Zusammensetzung Streitkräfte unter anderem aus Belgien, den Niederlanden und Frankreich stationiert. Merz sagte in Rukla, die Soldatinnen und Soldaten leisteten einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit Europas. Er hatte sich zuvor in Polen mit Ministerpräsident Morawiecki getroffen.

Dessen Sprecher teilte in Warschau anschließend mit, der Regierungschef habe gegenüber Merz die wirtschaftlichen Beziehungen gelobt. Deutschlands Waffenlieferungen an die Ukraine und Polen seien jedoch nicht zufriedenstellend.

