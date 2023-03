Friedrich Merz (CDU) beim Treffen mit Kommunalvertretern . (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Man sei bereit, das Thema orientiert an der Sache und wo immer möglich nicht in parteipolitischem Streit anzugehen. Der Oppositionsführer äußerte sich während eines Treffens der Unionsfraktion mit gut 200 Bürgermeistern und Landräten zur Asyl- und Flüchtlingspolitik in Berlin. Sollte es im laufenden Jahr abermals zu hunderttausenden Asylanträgen kommen, werde das Deutschland an die Grenzen dessen bringen, was die Gesellschaft noch bereit sei zu akzeptieren. Anwesende Vertreter von Kommunen beklagten, man fühle sich alleingelassen.

So seien Erstunterbringungseinrichtungen überfüllt, und der Wohnungsmarkt sei ausgelastet. Für den 10. Mai ist ein Bund-Länder-Gipfel mit Kanzler Scholz zu dem Thema geplant.

