Wahlkampf in Bremen

Merz bei der Veranstaltung des Bremer Landesverbandes des CDU-Wirtschaftsrates. Am 14. Mai sind Bürgerschaftswahlen in Bremen. (Focke Strangmann / dpa / Focke Strangmann)

Der 2011 unter seiner Partei beschlossene Ausstieg aus der Kernenergie sei rückblickend ein Fehler gewesen, betonte er. Genauso aber mache die jetzige Bundesregierung den Fehler, für die Bereiche Verkehr, Wärme oder Industrie nur auf Strom zu setzen. Sie verbaue damit zukünftigen Technologien den Weg.

Merz sprach bei einer Veranstaltung des Bremer CDU-Wirtschaftsrates. In Bremen wird in zwei Wochen eine neue Bürgerschaft gewählt. Bei den letzten Wahlen war die CDU erstmals stärkste Kraft geworden, scheiterte aber an der Regierungsbildung.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.