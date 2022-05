Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz im ukrainischen Irpin (dpa-news/Efrem Lukatsky/AP)

Merz' Sprecher teilte auf Twitter mit, das rund einstündige Gespräch mit Selenskyj sei atmosphärisch und inhaltlich außergewöhnlich gut gewesen. Über die Inhalte der zuvor nicht geplanten Zusammenkunft wolle Merz zunächst mit Bundeskanzler Scholz sprechen. Der ukrainische Regierungschef Schmyhal bedankte sich bei seinem Treffen mit dem CDU-Politiker nach eigenen Angaben für die Militärhilfe und die sonstige Unterstützung aus Deutschland. Merz erklärte, dass er den von Schmyhal angesprochenen EU-Beitrittsstatus für die Ukraine unterstützte.

Der CDU-Chef hatte zuvor die Stadt Irpin in der Nähe von Kiew besucht. Was er dort gesehen habe, habe ihn vollkommen erschüttert, erklärte der Christdemokrat nach einem Gespräch mit dem Kiewer Bürgermeister Klitschko. Der Krieg richte sich auch gegen die Zivilbevölkerung. Merz warf Russland "Verbrechen" vor und betonte, dass er sich in der Entscheidung des Bundestages bestätigt fühle, schwere Waffen an Kiew zu liefern.

