CDU-Vertreter aus Ostdeutschland erhoffen sich vom neu gewählten Parteivorstand einen stärkeren Fokus auf die ostdeutschen Bundesländer.

Der Vorsitzende der Thüringer CDU-Landtagsfraktion, Voigt, forderte von den neuen Vorstandsmitgliedern, die Belange des Ostens nicht aus den Augen zu verlieren. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff kündigte an, seinen bei der Wahl erworbenen Präsidiumsposten zu nutzen, um die Vollendung der deutschen Einheit voranzutreiben. Politisch sei diese gelungen, sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur. Doch es gebe weiterhin Defizite, die über normale Unterschiede verschiedener Regionen hinausgingen.



Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Brandenburg, Redmann, wurde ebenfalls in den Bundesvorstand gewählt. In seinem Vorstellungsvideo sagte er, ihn erfülle es mit großer Sorge, dass Extremisten aller Art versuchten, das Erbe der deutschen Einheit zu missbrauchen. Er wolle, dass die CDU die Partei der Einheit bleibe.



Hören Sie zum CDU-Parteitag auch die Bilanz und die Einschätzungen unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort im "Der Politik-Podcast" der Deutschlandfunks (Audio-Link).



Eine Chronologie der Ereignisse zum Nachlesen finden Sie in unserem Blog.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.