In der Debatte um eine Neuaufstellung der CDU hält Vorstandsmitglied Reul einen Austausch mit der Parteibasis für nötig.

In der gegenwärtigen Situation müsse man in die CDU hineinhören, sagte Reul im Deutschlandfunk. Unterschiedliche Meinungen und Argumente müssten auf den Tisch. Generell sei er für das Delegiertenprinzip, erklärte der nordrhein-westfälische Innenminister. Aktuell könne aber auch eine Mitgliederbefragung die Partei aus der Krise führen. Diese Entscheidung werde jedoch von den Kreisvorsitzenden getroffen.



Die CDU will nach ihrer Wahlniederlage auf einem Parteitag den kompletten Bundesvorstand neu wählen. Generalsekretär Ziemiak kündigte zudem für den 30. Oktober eine Kreisvorsitzenden-Konferenz an. Diese solle klären, in welcher Form es eine Beteiligung der Mitglieder über die personelle Neuaufstellung an der Parteispitze geben soll.

