Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet warnt vor einem Kurswechsel und einem eventuellen Rechtsruck der CDU unter einer neuen Führung.

Er sei überzeugt, dass eine solche Achsenverschiebung falsch wäre, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende der "Süddeutschen Zeitung". Er kündigte an, sich für die Beibehaltung eines Kurses der Mitte einzusetzen. Laschet selbst will sich nicht um die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der CDU bewerben.



Unionsfraktionschef Brinkhaus machte deutlich, dass es aus seiner Sicht für die neue Parteiführung nicht um eine Verschiebung des Koordinatensystems nach links oder rechts gehe. Solches Schubladendenken bringe die Partei nicht weiter. Die CDU müsse Volkspartei bleiben, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Brinkhaus betonte zudem, dass mit der Neuwahl keine Vorentscheidung über die nächste Kanzlerkandidatur getroffen werde. Er sehe da keinen Automatismus, sagte der CDU-Politiker.