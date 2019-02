Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Middelberg, hat eine bessere Integration anerkannter Flüchtlinge gefordert.

Bei der Aufarbeitung der Flüchtlingspolitik seit 2015 müsse die Vergangenheit offen diskutiert werden, sagte Middelberg der Nachrichtenagentur AFP kurz vor einem sogenannten "Werkstattgespräch" der CDU über Zuwanderung. Zudem betonte er, auch die Abschiebung von nicht anerkannten Flüchtlingen müsse effizienter geregelt werden. Mittelfristig werde die Einigung auf ein verantwortungsvolles gemeinsames europäisches Asylrecht von großer Bedeutung sein.



Das zweitägige "Werkstattgespräch" beginnt am Abend. Die neue CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer reagiert damit auf die heftige Debatte in der Union über die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel. Diese nimmt nicht an der Veranstaltung teil.