Die CDU setzt heute ihre Beratungen über die deutsche und europäische Migrationspolitik fort.

In dem so genannten "Werkstattgespräch" diskutieren Arbeitsgruppen mit rund 100 geladenen Praktikern und Wissenschaftlern in der CDU-Zentrale über Migration, Sicherheit und Integration. Zum Abschluss sollen Handlungsempfehlungen für das Parlament und die Bundesregierung gegeben werden. Gestern Abend begann das zweitägige Treffen zunächst mit einer Expertendiskussion.



Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hatte das Werkstattgespräch als Aufarbeitung der Migrationspolitik von Bundeskanzlerin Merkel angekündigt, die an der Veranstaltung nicht teilnimmt.