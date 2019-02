Die CDU berät im Rahmen eines so genannten Werkstattgesprächs über die Themen Migration, Sicherheit und Integration.

In der Parteizentrale in Berlin fand am Abend zunächst eine Expertendiskussion statt. Morgen beraten Arbeitsgruppen.



Die zweitägige Veranstaltung war von der Parteivorsitzenden Kramp-Karrenbauer angekündigt worden. Sie sagte in ihrer Eröffnungsrede, das Werkstattgespräch müsse Fragen zu den Ursachen der Flüchtlingssituation im September 2015 beantworten können, aber auch, was man seither gelernt und verändert habe. Sie warnte davor, mit nationalen Maßnahmen in der Migrations- und Sicherheitspolitik die europäische Einheit zu gefährden. Die CDU müsse ihren Markenkern Sicherheit garantieren, dabei dürfe sie aber den Schutzmantel eines starken und funktionierenden Europas nicht aufgeben.