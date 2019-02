In Berlin beginnt zur Stunde ein zweitägiges so genanntes Werkstattgespräch der CDU über Migration und Asyl.

Die Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer hat dazu eingeladen. Es geht dabei auch um die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel in den vergangenen Jahren. Merkel ist bei der Veranstaltung nicht zugegen.



Der Innenminister von Baden-Württemberg, Strobl, sagte vor Beginn des Treffens, es werde kein Scherbengericht über Merkel geben. Vielmehr richte die CDU den Blick nach vorn. Es gehe darum, wie die Themen Migration, Integration und Innere Sicherheit besser aufgestellt werden könnten. Der bayerische Innenminister Herrmann von der CSU, der ebenfalls an dem Werkstattgespräch teilnimmt, betonte, es bringe nichts, sich ewig mit der Vergangenheit aufzuhalten.



In dieser Hinsicht wolle man aus den Verlusten der SPD lernen, so Herrmann.