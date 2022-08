Energiekrise

CDU will Gasumlage über Bundestag stoppen (picture alliance / Chromorange / Michael Bihlmayer)

CDU und CSU lassen keinen Zweifel aufkommen. Sie halten die staatliche Gasumlage für sozial ungerecht und wollen sie deshalb im Parlament stoppen. CDU-Generalsekretär Mario Czaja sagte nach Beratungen von Präsidium und Bundesvorstand, die Unionsfraktion würden in der nächsten Bundestagswoche die Rücknahme beantragen. Czaja zeigte sich überzeugt, dass der Bundestag dies nach dem Energiesicherungsgesetz beschließen kann.

Unions-Fraktionsvize Spahn warf der Bundesregierung handwerkliche Fehler vor. Die Bürger sicherten zudem mit ihrer Umlage noch die Gewinne mancher Energie-Konzerne ab, schrieb der CDU-Politiker auf Twitter. Das sei Umverteilung von unten nach oben.

Linke setzt auf Abweichler bei den Grünen

Unterstützung bekommen CDU und CSU von der Linkspartei. Co-Fraktionschef Bartsch sagte, die Gasumlage sei eine krasse Fehlkonstruktion, die so zurückgenommen werden müsse. Er begrüße es, wenn die Union sich dem anschließen wolle. Wenn auch die Grüne Jugend gegen die Gasumlage auf die Straße gehen wolle, könnte die Ampel-Mehrheit im Bundestag wackeln, spekulierte Bartsch.

Die SPD-KO-Vorsitzende Esken warf der Union verantwortungsloses Handeln in Fragen der Energiesicherung vor. Esken schrieb auf Twitter, im März hätten die CDU-Politiker Merz und Spahn noch ein sofortiges Gasembargo gefordert, nun wollten sie die Gasumlage blockieren. In beiden Fällen nähmen CDU und CSU den Zusammenbruch der Gasversorgung in Kauf.

Bundeswirtschaftsminister Habeck verteidigte indes die Umlage. Der Grünen-Politiker machte deutlich, dass sie der Versorgungssicherheit diene. Die Zitat sozialpolitischen "Unwuchten" müssten durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden.

"Feiner Zug, wenn das auch andere Firmen machten"

Ein Sprecher der Bundesregierung sagte zu dem Vorwurf, dass von der Umlage auch Firmen profitieren könnten, denen es finanziell gut gehe, ein geringer Teil der Unternehmen hätte die Ansprüche geltend gemacht. Bei der Gasumlage sei es um schnelle Maßnahmen gegangen, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Einige Firmen hätten zudem erklärt, die Umlage nicht in Anspruch zu nehmen. Es wäre ein feiner Zug, wenn das auch andere Firmen machten.

Justizminister Marco Buschmann (FDP) forderte, Mitnahmeeffekte möglichst zu verhindern. Er gehe davon aus, dass der Energieminister sich etwas überlege, wie er mit diesem potenziellen Problem der Mitnahmeeffekte umgehe, sagte er dem Portal "The Pioneer".

Verbraucherschützer machen Regierung schwere Vorwürfe

Vor dem Hintergrund stark steigender Preise für Gas und Energie fordern die Verbraucherzentralen einen Energiegipfel. Nötig sei keine Ankündigung eines neuen Hilfspakets, sagte Ramona Pop vom Bundesverband. Die Unternehmen müssten zur Raison gerufen werden, denn viele Menschen seien bereits jetzt an der Grenze der Belastbarkeit angelangt. Ziel müsse eine 'faire Lastenverteilung' sein, meinte Pop. Unternehmen dürften nicht gleichzeitig von der Umlage profitieren, die Preiserhöhungen vollumfänglich an die Kunden weitergeben und dabei hohe Gewinne einfahren, die unangetastet blieben.

Um Gasimporteure zu stützen, müssen die Kunden ab dem Herbst eine staatlichen Umlage von 2,419 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Das wird für sie zu deutlich höheren Energiekosten führen. Zur Entlastung will die Bundesregierung für einen befristeten Zeitraum den Mehrwertsteuersatz auf Erdgas von bisher 19 auf 7 Prozent verringern.

Bundesaußenministerin Baerbock rechnet nicht mit schneller Absenkung der Gaspreise

Bundesaußenministerin Baerbock hat die Bürger darauf eingestimmt, dass die hohen Energiekosten auf absehbare Zeit nicht sinken werden. In einem Tweet zum heutigen Unabhängigkeitstag der Ukraine schrieb die Grünen-Politikerin, der Beistand für das von Russland überfallene Land "strapaziere" und "strenge" die Menschen derzeit mit "überhohen Gaspreisen" an. Das werde nicht morgen enden. Wenn man aber nicht bereit sei, diesen Preis zu zahlen, um Kremlchef Putin "die Stirn zu bieten", stünden auch Deutschlands Freiheit und die europäische Friedensordnung auf dem Spiel. Die Menschen in der Ukraine stellten sich auch dafür der Aggression "mit größtem Mut" entgegen. Putin zeige kein Zeichen des Einhalts.

Die Ampel-Koalition berät derzeit über weitere Maßnahmen zur finanziellen Entlastung der Menschen. SPD-Generalsekretär Kühnert sagte dazu im Sender RTL, das Paket werde "in den nächsten Tagen" geschnürt. Als wichtige Elemente nannte er eine Wohngeldreform, Direktzahlungen und Steuerentlastungen.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.