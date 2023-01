Klausur in Weimar

Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands in Weimar. (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

In einer in Weimar verabschiedeten Erklärung der Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands heißt es, man wolle eine echte CO2-Kreislaufwirtschaft.

Man müsse alle Technologien nutzen, um das Ziel zu erreichen, bis 2045 klimaneutral zu werden. Außerdem spricht sich die CDU dafür aus, die verbliebenen Atomkraftwerke bis 2024 weiterlaufen zu lassen. Eine Passage, die auch die Prüfung eines AKW-Neubaus fordert, wurde dagegen gestrichen.

Generell will die CDU die Klimaschutzziele vor allem durch technische Innovationen erreichen.

