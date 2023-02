Berlin-Wahl

Wahlsieger in Berlin: Kai Wegner von der CDU (Axel Heimken/dpa)

Entsprechende Einladungen sollen noch heute ausgesprochen werden. Ziel sei es, erste Sondierungsgespräche in dieser oder Anfang kommender Woche zu führen, sagte Wegner der Deutschen Presse-Agentur. Die bei der Wahl unterlegene Regierende Bürgermeisterin Giffey sagte hingegen im RBB-Inforadio, wenn die SPD in der Lage sei, eine starke Regierung anzuführen, dann sei das ein Punkt, den man nicht einfach zur Seite schieben könne. Trotz der hohen Verluste ihrer SPD hofft Giffey weiter auf eine Fortsetzung der Koalition mit Grünen und Linken. Gespräche mit der CDU wolle sie aber führen, sagte Giffey weiter. Entsprechende Unterredungen mit den Christdemokraten schloss auch die Grünen-Spitzenkandidatin Jarasch nicht aus. Ohne wesentliche Zugeständnisse der CDU halte sie eine schwarz-grüne Koalition in Berlin aber nicht für möglich.

Die bisherigen Koalitionspartner SPD, Grüne und Linke haben trotz Verlusten weiterhin eine Mehrheit im Berliner Senat. Rechnerisch hätten aber sowohl eine Schwarz-Grüne als auch eine Schwarz-Rote Koalition eine Mehrheit.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.