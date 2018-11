Der CDU-Wirtschaftspolitiker von Stetten sieht die Tätigkeit des Kandidaten für den Parteivorsitz, Merz, beim Vermögensverwalter Blackrock nicht als Problem an.

Es sei nicht ehrenrührig, wenn man bei einem solchen Unternehmen arbeite, sagte von Stetten im Deutschlandfunk (Audio). Zudem sei Merz hier kein Manager, sondern ein Aufseher. Er habe mit den sogenannten Cum-Ex-Geschäften nie zu tun gehabt und auch klargestellt, dass er sie nicht gutheiße, sagte von Stetten, der Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsfraktion ist. Die Anti-Korruptions-Organisation Transparency Deutschland hatte gestern Kritik an den Funktionen Merz etwa im Aufsichtsrat der Privatbank HSBC Deutschland geübt.



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet warnte vor einem Kurswechsel und einem eventuellen Rechtsruck der CDU unter einer neuen Führung. Er sei überzeugt, dass eine solche Achsenverschiebung falsch wäre, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende der "Süddeutschen Zeitung". Er werde sich dafür einsetzen, einen Kurs der Mitte beizubehalten. Laschet selbst bewirbt sich nicht um die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der CDU. Unionsfraktionschef Brinkhaus erklärte, aus seiner Sicht gehe es für die neue Parteiführung nicht um eine Verschiebung des Koordinatensystems nach links oder rechts. Die CDU müsse Volkspartei bleiben, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Bundesverteidigungsministerin von der Leyen betonte im ZDF, die oder der neue Parteivorsitzende müsse eng mit Bundeskanzlerin Merkel zusammenarbeiten. Andernfalls werde es sofort Streit in der CDU geben.