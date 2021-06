Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat für eine aktive Belebung der Innenstädte geworben.

Kommende Woche werde ein von ihm ins Leben gerufener Runder Tisch erste Vorschläge dafür vorlegen, sagte er bei einer digitalen Tagung der "Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU". Dann müssten Kommunen, Gewerbetreibende und die Bundespolitik an einem Strang ziehen. Wenn eine Innenstadt ihre Geschäfte erst einmal verloren habe, schwinde die Lebensqualität und die Menschen würden sich irgendwann zurückziehen, mahnte der CDU-Politiker. Der Wandel in den Innenstädten lasse sich zwar nicht aufhalten, aber in erheblichen Teilen mitgestalten. Geschäfte beispielsweise bräuchten ein verlängertes Ladenlokal im Internet. Die Herausforderungen durch veränderte Konsum- und Lebensgewohnheiten hätten sich durch die Corona-Krise noch einmal verstärkt, betonte Altmaier.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.