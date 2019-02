Die CDU startet heute in das zweitägige "Werkstattgespräch" über Zuwanderung und Integration.

Die neue Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer reagiert damit auf die heftige Debatte in der Union über die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel. Diese nimmt nicht an der Veranstaltung teil. Damit soll eine offene Diskussion ermöglicht werden. Zunächst äußern sich Experten. Morgen sollen in vier Arbeitsgruppen Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Die CDU hat etwa 100 Fachleute und Praktiker zu den Themen Migration, Sicherheit und Integration geladen.