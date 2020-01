Ceres, Saturn und Pluto in Konjunktion mit der Sonne Planetares Gedränge am Tageshimmel

Heute gelangen gleich drei namhafte Mitglieder des Planetensystems im Abstand weniger Stunden in Konjunktion zur Sonne. So bezeichnen Fachleute den Moment, an dem ein Planet die gleiche ekliptikale Länge erreicht wie die Sonne, also von der Erde betrachtet mehr oder minder in gleicher Blickrichtung mit ihr am Himmel steht.

Von Hermann-Michael Hahn

