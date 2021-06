Knapp vier Jahre nach Abschluss des Wirtschafts- und Handelsvertrags CETA wollen die Europäische Union und Kanada eine Zwischenbilanz ziehen.

EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen empfingen den kanadischen Premierminister Trudeau in Brüssel. Das CETA-Abkommen wurde 2017 vorläufig in Kraft gesetzt. Auf EU-Seite müssen noch nationale und in einigen Fällen auch regionale Parlamente zustimmen, damit es uneingeschränkt gilt.



Auf der Tagesordnung des EU-Kanada-Treffens stehen auch die Corona-Pandemie, die weltweite Impfkampagne und der Klimaschutz, die Entwicklung grüner Technologie und den Kampf gegen Bedrohungen wie Cyberangriffe.

