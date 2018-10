Vier der insgesamt 18 in Rudolstadt angereisten Musiker haben schon in den 1940er-Jahren in Algier zusammen musiziert. Inzwischen spielen sie zusammen mit einer neuen Generation aus Algerien, Israel, Frankreich und Kanada. Die jüdischen und muslimischen Künstler dürfen sich in ihren jeweiligen Ländern nicht besuchen - sie treffen sich also nur bei gemeinsamen Auftritten im Ausland. Doch die Leidenschaft für die Chaabi-Musik eint sie und erinnert daran, dass es wichtiger ist, auf Gemeinsamkeiten zu blicken als auf Unterschiede. Dieser Mix aus arabo-andalusischer Musik, afrikanischer Rhythmik und Berber-Musik ist nicht an enge Strukturen gebunden, er lässt viel Raum für Spielfreude und Improvisation.

Aufnahme vom 7.7.2018 beim Rudolstadt Festival