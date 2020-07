In der ostrussischen Stadt Chabarowsk haben erneut zehntausende Menschen gegen die Verhaftung des Provinzgouverneurs Sergej Furgal protestiert.

Sie forderten Furgals Freilassung und einen fairen Prozess vor Ort in Chabarowsk statt in Moskau. Einige Schilder und Gesänge richteten sich direkt gegen Russlands Präsidenten Putin. Die Anhänger des Gouverneurs sehen Furgals Verhaftung als politisch motiviert an. Auch der prominente Kreml-Kritiker Nawalny solidarisierte sich mit den Demonstranten.



Dem Gouverneur wird Verwicklung in mehrere Morde an Geschäftsleuten in den Jahren 2004 und 2005 vorgeworfen, vor Beginn seiner politischen Karriere. Er wurde Anfang Juli festgenommen. Furgal gehört der oppositionellen, rechtspopulistischen Partei LDPR an.