Im äußersten Osten Russlands dauern die Proteste gegen die Inhaftierung des früheren Gouverneurs von Chabarowsk an.

Korrespondenten zufolge gingen erneut Tausende Menschen auf die Straße - das achte Wochenende in Folge. Die Stadtverwaltung von Chabarowsk sprach von lediglich 1.200 Teilnehmern. Die Tendenz sei rückläufig.



Der inzwischen entlassene Gouverneur Furgal war vor gut zwei Monaten festgenommen worden. Er sitzt in Moskau in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm vor, als Geschäftsmann vor 15 Jahren zwei Morde in Auftrag gegeben zu haben. Der 50-Jährige bestreitet das.



Furgal hatte sich bei der Gouverneurswahl 2018 gegen den Kandidaten der Kremlpartei Einiges Russland durchgesetzt.



Demonstrationen sind in Russland wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt.