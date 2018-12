Im Achtelfinale der Fußball-Champions-League treffen die deutschen Mannschaften jeweils auf ein Team aus England.

Der FC Schalke 04 bekommt es dabei mit Manchester City zu tun. Das ergab die Auslosung in Nyon. Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund trifft auf Tottenham Hotspur. Der FC Bayern München spielt gegen den FC Liverpool.



Schalke tritt zunächst daheim an und reist dann nach Manchester. Die Bayern und der BVB spielen zuerst auswärts. Die Hinspiele finden im Februar statt, die Rückspiele im März.



Die weiteren Begegnungen der ersten K.o.-Runde:

Atletico Madrid - Junventus Turin

Manchester United - Paris Saint Germain

Olympique Lyon - FC Barcelona

AS Rom - FC Porto und

Ajax Amsterdam - Real Madrid.



In der ersten K.o.-Runde der Europa League trifft Bayer Leverkusen auf den russischen Club FK Krasnodar. Gegner von Eintracht Frankfurt ist der ukrainische Club Schachtjor Donezk.