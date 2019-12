Der Amazon-Konzern hat sich Übertragungsrechte für die Champions League gesichert - ab der Saison 2021/22.

Zunächst berichtete das Medienmagazin DWDL darüber. Demnach steigt Amazon nun auch in Deutschland über das Prime-Video-Angebot in die Live-Übertragung ein. Ein Sprecher sagte, man freue sich auf einen der prestigeträchtigsten Club-Wettbewerbe der Welt.



Die Ausschreibung für die Rechte endete vergangenen Dienstag. In Deutschland teilen sich derzeit noch Sky und DAZN die Übertragungen in der Champions League. Beide Angebote sind zahlungspflichtig.



Konkret ist geplant, dass Amazon jeweils die Topspiele am Dienstag zeigen wird.