Bayern München ist im Achtelfinale der Fußball-Champions-League ausgeschieden.

Die Bayern verloren gegen den F.C. Liverpool mit 1:3. Das Hinspiel in England war 0:0 ausgegangen. Die Tore für Liverpool schossen van Dijk und zweimal Mané, der Treffer für die Bayern war ein Eigentor von Matip.



In der zweiten Partie des Abends gewann Barcelona gegen Lyon mit 5:1 und zog damit auch in das Viertelfinale der Champions-League ein.