Während Bayern München durch ein 5:1 (3:0) gegen Benfica Lissabon im Achtelfinale der Champions League steht, hat die TSG Hoffenheim nach dem 2:3 (2:2) gegen Schachtjor Donezk das Weiterkommen verspielt.

In München stellte Arjen Robben (13., 30.) mit zwei sehenswerten Treffern die Weichen auf Sieg für die mit dem nahezu letzten Aufgebot angetretenen Münchner, die sich dennoch formverbessert zeigten. Per Kopf erhöhte Robert Lewandowski (36.). Auch das 4:1 ging wieder per Kopf (51.) auf das Konto des Polen. Franck Ribery (76.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe. Gedson Fernandes (46.) verkürzte zwischenzeitlich für Benfica 50 Sekunden nach seiner Einwechslung. Im abschließenden Spiel der Vorrunde in der Königsklasse reicht der Mannschaft des in der kritik stehenden Trainers Niko Kovac am 12. Dezember bei Ajax Amsterdam, das 2:0 bei AEK Athen gewann, ein Unentschieden zum Gruppensieg.



Für Hoffenheim, das auch im fünften Spiel in der Champions League ohne Sieg blieb, stehen nach der Niederlage gegen Donezk auch die Chancen auf den "Trostpreis" Europa League stehen äußerst schlecht. Andrej Kramaric (17.) und Steven Zuber (40.) trafen für Hoffenheim. Ismaily (14.) und Taison (15./90.+2) waren für Donezk erfolgreich. TSG-Stürmer Adam Szalai sah die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels (60.). In zwei Wochen müssen die Hoffenheimer bei Manchester City antreten - und hoffen, zumindest noch Schachtjor im Fernduell vom dritten Platz der Gruppe F zu verdrängen.