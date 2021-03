Borussia Dortmund ist erstmals seit vier Jahren ins Viertelfinale der Champions League eingezogen.

Dafür genügte dem BVB ein 2:2, da das Team das Hinspiel in Sevilla mit 3:2 gewonnen hatte. In der 35. Minute brachte Erling Haarland den BVB in Führung und erhöhte in Minute 54 durch einen Foulelfmeter auf 2:0. Ebenfalls per Foulelfmeter verkürzte Youssef En-Nesyri für Sevilla. Er schoss auch in der 6. Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer, der aber nicht genügte, um den BVB aus dem Turnier zu werfen. Gegen wen Borussia Dortmund im Viertelfinale spielt, wird am 19. März ausgelost.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.