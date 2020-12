Borussia Mönchengladbach hat in der Fußball-Champions-League mit 2:3 bei Inter Mailand verloren und verpasste einen vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale.

Bayern München spielte bei Atletico Madrid 1:1 und steht bereits in der nächsten Runde.



Das deutsche Fußball-Nationalteam der Frauen gewann in der EM-Qualifikation in Irland mit 3:1. Für die EM 2022 in England hatte sich das Team bereits vorher qualifiziert.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.