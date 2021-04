In einem Halbfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League trennten sich Real Madrid und der FC Chelsea 1:1.

In der zweiten Begegnung treffen heute Paris St. Germain und Manchester City aufeinander. Die Rückspiele finden am 4. und 5. Mai statt, das Finale am 29. Mai in Istanbul.

