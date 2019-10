In der Fußball Champions League hat RB Leipzig mit 2 zu 1 gegen FC Zenit St. Petersburg gewonnen und nimmt damit Kurs aufs Achtelfinale.

Die Sachsen besiegten Petersburg zu Hause verdient mit 2:1 (0:1) und liegen nach drei Spielen mit sechs Punkten wieder im Soll.



Konrad Laimer (49.) und Marcel Sabitzer (59.) mit einem wunderbaren Rechtsschuss drehten die Partie - zuvor hatte Jaroslaw Rakizki (25.) den russischen Meister in Führung gebracht.



Vor 41.058 Zuschauern in der ausverkauften Leipziger Arena setzte Trainer Julian Nagelsmann im Mittelfeld wieder auf seine Kreativspieler Kevin Kampl und Emil Forsberg, die am Samstag im Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:1) auf der Bank gesessen hatten. Yussuf Poulsen musste dafür aus der Startelf weichen. Leipzig zeigte sich von Beginn an sehr engagiert, hatte mehr als 60 Prozent Ballbesitz und setzte mit Laimers Lattenschuss aus 20 Metern ein erstes Ausrufezeichen.