In der Fußball-Champions League hat RB Leipzig mit einem Sieg bei Basaksehir Istanbul seine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale gewahrt.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann mit 4:3. Für Leipzig trafen Yussuf Poulsen, Nordi Mukiele, Dani Olmo sowie Alexander Sörloth in der Nachspielzeit. Am letzten Spieltag in der Gruppe H am kommenden Dienstag gegen Manchester United haben es die Sachsen nun selbst in der Hand, den Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen.



Derzeit läuft mit deutscher Chmapions-League-Beteiligung noch die Partie zwischen Borussia Dortmund und Lazio Rom.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.