In der Fußball-Champions-League hat Paris Saint-Germain das Finale erreicht.

Der Verein gewann in Lissabon gegen den RB Leipzig mit 3:0. Die Tore schossen Marquinhos, Angel Di Maria und Juan Bernat.



Im Achtelfinale hatte PSG Borussia Dortmund besiegt (1:2, 2:0). Leipzig gewann 3:0 und 1:0 gegen Tottenham. Das Finale der Champions League findet am 23. August in Lissabon statt. Gegner der Pariser ist dann Bayern München oder Olympique Lyon - diese beiden Teams spielen im anderen Halbfinale am Mittwoch gegeneinander.