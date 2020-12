In der Fußball-Champions-League hat Borussia Dortmund mit einem 1:1 gegen Lazio Rom vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale geschafft.

Das 1:0 für Dortmund schoss der Franzose Raphael Guerreiro. Dem ehemaligen Dortmunder Ciro Immobile gelang mit einem verwandlten Foulelfmeter der Ausgleich für die Römer.



RB Leipzig hatte zuvor mit einem Sieg bei Basaksehir Istanbul seine Chance gewahrt, ebenfalls ins Achtelfinale einzuziehen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann mit 4:3. Für Leipziug trafen Yussuf Poulsen, Nordi Mukiele, Dani Olmo und Alexander Sörloth in der Nachspielzeit.



Am letzten Spieltag in der Gruppe H am kommenden Dienstag gegen Manchester United haben es die Sachsen nun selbst in der Hand, den Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen.

