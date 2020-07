Der Internationale Sportgerichtshof hat die Sperre des britischen Clubs Manchester City für die Spiele der Champions League aufgehoben.

Die Mannschaft von Trainer Guardiola darf demzufolge ab der kommenden Saison wieder an dem internationalen Wettbewerb teilnehmen. Der Verein war gesperrt worden, nachdem ein unabhängiges Finanzkontrollgremium der Europäischen Fußball-Union schwerwiegende Verstöße gegen das so genannte "Financial Fairplay" festgestellt hatte. Hauptanteilseigner des Vereins ist der Sohn der Herrscherfamilie von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.