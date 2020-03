Das Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf die Partien der Fußball-Champions-League.

Das Achtelfinalrückspiel zwischen Frankreichs Fußballmeister Paris St. Germain und Borussia Dortmund im Prinzenparkstadion am kommenden Mittwoch wird vor leeren Rängen ausgetragen. Wie die Polizei-Präfektur in Paris mitteilte, werden keine Zuschauer zugelassen, um eine weitere Ausbreitung des Virus Sars-CoV-19 zu verhindern. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte zuvor bereits angeordnet, auch die Interviews in der Mixed Zone abzusagen.



In Frankreich sind seit dem Wochenende wegen der Coronavirus-Epidemie Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern untersagt.