Der deutsche Fußball-Trainer Jürgen Klopp und sein Verein, der FC Liverpool, sind nach ihrem Champions-League-Sieg begeistert in der englischen Großstatdt empfangen worden.

Die Mannschaft fuhr mit einem roten Doppeldecker-Bus mit der Aufschrift "Champions of Europe" durch die Straßen Liverpools. Nach Angaben der Stadt kamen hunderttausende Zuschauer.



Liverpool hatte sich am Samstagabend beim Champions-League-Finale in Madrid mit 2:0 gegen den englischen Rivalen Tottenham Hotspur durchgesetzt.