Hätte Bernie Sanders

Musik und Text: Thomas Pigor

Hätte Bernie Sanders so einen Wirbel gemacht

Hätte er schon lange ein Impeachment am Hals

Hätte Bernie Sanders die Welt so durcheinandergebracht

Hätte man sich das nicht bieten lassen, keinesfalls



Dann hätten alle geschrien: "Mit seinen linken Utopien

Treibt der die Weltwirtschaft in den Ruin!"

Hätte Sanders die Regeln so verletzt

Hätte man ihn stante pede abgesetzt



TTIP, die Nato und den Menschenrechtsrat

Die UN, das kann man schonmal hinterfragen

Auch beim globalen Handel liegt in der Tat

Mehr als einiges im Argen

Man wünscht sich manchmal ja ein Enfant Terrible

Provokationen - natürlich nicht so üble

Die Reaktionen jetzt war'n eigentlich moderat

Man spricht sogar schon von 'nem zweiten Mandat



Hätte Bernie Sanders die Welt so durcheinandergebracht

Tja, dafür gäb's 'ne ganze Reihe guter Gründe

Unter ander'n Vorzeichen hätte vieles Sinn gemacht

Ginge es nicht nur um die eigenen Pfründe



Man hätte gesagt, dass das was Sanders vorschlägt Quark is'

Und ihn belächelt, als zweiten Varoufakis

Man hätte ihn als linken Spinner etikettiert

Und mit der Antikommunismuskeule abserviert



Die Linke hat es seit dem Fall der Mauer nicht geschafft

Ein neues Wirtschaftsmodell zu formulieren

Sie kann aus Mangel an Konzepten und an Durchsetzungskraft

Nicht ihr Protestpotenzial mobilisieren

Im Gegenteil - Populisten übernehmen

Einen guten Teil ihrer angestammten Themen

Und wenn ein Rabauke die Weltordnung bedroht

Sitzt die Linke mit den Neoliberal'n in einem Boot



Hätte Bernie Sanders die Welt so durcheinandergebracht

Hätten sie ihn schon lang dazu gebracht zurückzutreten

Der hätte im besten Fall, ein halbes Jahr gemacht

Dann hätten sie ihn fortgejagt mit Pauken und Trompeten



Hätte Bernie Sanders so grundsätzlich opponiert

Hätte das Establishment ganz anders reagiert

Und das Phänomen derzeit im Weißen Haus

Das sitzen alle, seltsamerweise, also zumindest bisher

Sitzen das alle aus