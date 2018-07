WM Mon amour

Musik und Text: Thomas Pigor



Ich hab bisher

Noch kein einziges Match gesehn

Diese WM geht total an mir vorbei



Es war gar nicht schwer

Den Einladungen aus dem Weg zu gehn

Ich hatte jedes Mal 90 MInuten lang frei



Während Deutschland so grandios gegen Mexiko verlor

Hab ich gemütlich meine Quittungen sortiert

Die Steuer 2017 war zeitgleich zum Schweden-Tor

Endlich fertig. Was hab ich jubiliert!



Ich hab bisher

Noch kein einziges Match gesehn

Ich ließ mich lieber anderthalb Stunden lang massiern



An meiner Eisdiele

Musste ich nicht mal Schlange stehn

Und konnte zwei Chansons im Voraus produziern



Beim Südkoreaspiel bin ich beim Facharzt gewesen

Einfach rein und ich kam sofort dran

Ich hab jetzt endlich "Joseph und seine Brüder" gelesen

Mir kann jetzt keiner mehr was erzählen von Thomas Mann



Ich hab bisher

Noch kein einziges Match gesehn

Und ich seh mir auch keins mehr an



Unsre Geschichte wird leider nur bis zum Finale gehn

Denn dann widmest du dich wieder deinem Mann



Doch beim Finale ist mein Rivale garantiert außer Haus

Dann sag ich dir noch einmal zärtlich goodbye

Wir sehn uns wieder zur EM 2020 Du, wir machen das fest aus

Denn dann ist dein Schlafzimmer wieder frei



Wenn er wieder Fußball kuckt, Tralla la

Wenn er wieder Fußball kuckt Zack bin ich da

Tor!