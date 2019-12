Nach dem Machetenangriff auf eine jüdische Chanukka-Feier in den USA mit fünf Verletzten muss sich der mutmaßliche Täter auch wegen Hassverbrechen verantworten. Es seien handschriftliche Aufzeichnungen und Indizien auf dem Handy gefunden worden, die auf ein antisemitisches Motiv des Mannes deuteten, teilten Ermittler des FBI mit.

Der Mann ist bereits des fünffachen versuchten Mordes und des Einbruches angeklagt und hat auf nicht schuldig plädiert. Er litt laut seinem Anwalt in der Vergangenheit immer wieder an psychischen Krankheiten. Der Mann war in der Nacht zum Sonntag in das Haus eines Rabbis in dem Ort Monsey nördlich von New York eingedrungen und hatte fünf Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Danach floh er, konnte aber von der Polizei kurz darauf festgenommen werden.



Politiker weltweit verurteilten den Anschlag. New Yorks Bürgermeister de Blasio warnte vor einem wachsenden Antisemitismus. Man sehe das als Krise an, sagte de Blasio einem Radiosender. Der Antisemitismus in den USA werde auch zunehmend gewalttätig. De Blasio, der Mitglied der Demokratischen Partei ist, sprach von einer "Atmosphäre des Hasses". Er kündigte an, jüdische Einrichtungen stärker zu schützen und mehr Polizisten patrouillieren zu lassen.