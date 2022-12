Am Brandenburger Tor in Berlin entzünden Bundesfinanzminister Lindner und Rabbiner Teichtal den Chanukka-Leuchter. (AFP / JOHN MACDOUGALL)

Als besonderes Symbol für Versöhnung und Frieden wurde in Berlin ein etwa zehn Meter hoher Leuchter vor dem Brandenburger Tor entzündet. Auch an anderen Orten, wie etwa in Potsdam und Leipzig, wurde gemeinsam mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinden der Beginn des Lichterfests gefeiert. Es dauert bis zum 26. Dezember. An jedem der acht Tage wird an den Leuchtern mit Einbruch der Dunkelheit ein neues Licht entzündet.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.