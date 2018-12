Die Hacker des Chaos Computer Club haben ein kleines Problem und das heißt Erfolg. Nicht nur der – fast schon als Traditionsveranstaltung zu nennende – Chaos Communication Congress ist mittlerweile so erfolgreich, dass er ob seiner Größe und Diversität zu einer echten Herausforderung wird. Schon klagen die ersten Hacker-Traditionalisten, dass das Hacken an sich zu kurz käme, stattdessen Öko-, Menschenrechts-, und diverse andere politische Themen überhandnähmen.

In diesem Zusammenhang kann man das Kongressmotto "Refreshing Memories" auch als Ansage nach innen verstehen – als Appell zur Rückbesinnung auf die Wurzeln.



Aber auch die zahlreichen und spektakulären Hacks und Aktionen der IT-kritischen Hacker machen sie immer beliebter und gefragter. Denn mittlerweile haben nicht nur die über 16.000 Besucher des 35C3 dieses Jahr in Leipzig begriffen, dass die digitale Zukunft nur aktiv gestalten kann, wer sie wirklich begreift, die Technik und ihre Wechselwirkung mit der Gesellschaft genau und kritisch untersucht.

Auch Politiker aller Couleur haben verstanden, dass die Kompetenz vieler Klubmitglieder ein großer Gewinn sein kann - positiv für die Digitalisierung unseres Landes und der Europäischen Union. Kein Wunder also, dass der Chaos Computer Club mittlerweile oft angehört wird. Nicht nur in Datenschutz- und datensicherheitskritischen Kreisen, sondern auch im Bundestag, in Regierungsgremien oder als Sachverständige vor Gericht – bis hin in Karlsruhe.

Von der Sponti-Veranstaltung zum Event

Aber für den Klub war es kein leichter Weg, sich zu einer zivilgesellschaftlichen Organisation zu entwickeln, die sich proaktiv in den Dienst der Gesellschaft stellt. Damals, vor 34 Jahren, als die Hacker noch unter sich waren und der erste Hackerkongress vielleicht 100 Nerds im Eidelstedter Bürgerhaus in Hamburg zusammenbrachte, da war der Klub noch eine echte Sponti-Veranstaltung. Das hat sich zwar grundlegend geändert, auch wenn der chaotische Charme immer noch ein unverwechselbares Markenzeichen ist.

Enttäuschung und Frust

Doch der zweifellos vorhandene Wille vieler CCC-Mitglieder, sich für eine sichere und integere Techniknutzung einzusetzen - er ist in Gefahr. In Gefahr deshalb, weil er teilweise instrumentalisiert wird, die Hacker sich aber nicht instrumentalisieren lassen wollen.

Am Beispiel der Router-Richtlinie des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik BSI hat Klubsprecher Frank Rieger das beispielhaft klar gemacht. Die Richtlinie soll die Internet-Zugangsboxen zuhause sicherer machen, nachdem folgenschwere Attacken vor zwei Jahren deutliche Schwachstellen zutage förderten. Der Klub hat sich eingebracht und Vorschläge gemacht. Doch obsiegt hätte, so der CCC, in einem zähen und frustrierenden Aushandlungsprozess nur die Industrie – dank ihrer Lobby. Überdies würden die Klubexpertinnen und -Experten oft auch nur gehört, damit sich Entscheider mit der Expertise der kritischen Hacker brüsten könnten, aber ohne sie zu nutzen.

Realitätsschock und Warnsignal

Diese Erfahrungen sind ein Realitätsschock, den etliche Altvorderen des Chaos Computer Clubs vielleicht schon vorausgesehen haben. Sie sind aber auch ein Warnsignal: Wenn die Digitalisierung unserer Gesellschaft gelingen soll, dann kann sie sich nicht an den Interessen der Lobbyisten orientieren, sondern allein am Wohl der Menschen. An dieser Prioritätensetzung darf es eigentlich keinen Zweifel geben. Weder für Hacker noch für alle anderen Bürgerinnen und Bürger.