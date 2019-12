Nach dem Bekanntwerden von Sicherheitslücken beim digitalen Gesundheitsdatennetzwerk für Kliniken, Krankenkassen und Mediziner ist die Ausgabe von Praxis- und Arztausweisen gestoppt worden.

Das teilte die zuständige Gematik-Gesellschaft dem "Handelsblatt" mit. Eine Rückholaktion aller bereits ausgegeben Karten halte man aber nicht für erforderlich, heißt es.



Recherchen des Chaos Computer Clubs hatten Sicherheitsmängel beim digitalen Gesundheitsdatennetzwerk für Ärzte, Kliniken und Krankenkassen offenbart. Die IT-Experten entdeckten gemeinsam mit dem NDR und dem Magazin "Der Spiegel" unter anderem ein Datenleck an den elektronischen Chipkarten, wie die beiden Medien berichteten. An einem Tag seien darüber persönliche Daten von 168 Ärzten frei im Internet zugänglich gewesen. Außerdem konnten Chipkarten sowie entsprechende Lesegeräte erschlichen werden. Die Chipkarten dienen Medizinern und Praxen dazu, Zugang zu dem verschlüsselten Netzwerk zu erhalten.



Die sogenannte Telematikinfrastruktur soll das Gesundheitssystem in Deutschland digital vernetzen. Demnächst soll darüber auch der Zugriff auf elektronische Patientenakten möglich sein. Die Bundesärztekammer bezeichnete die aufgedeckten Sicherheitslücken als nicht hinnehmbar. Die Verfahren seien sofort außer Kraft gesetzt worden. Der für die Infrastruktur zuständige Dienstleister versprach eine Überprüfung. Da noch keine Behandlungsdaten gespeichert würden, seien Patientendaten nicht in Gefahr.