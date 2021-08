Die US-Luftwaffe hat eine Untersuchung der teils chaotischen Ereignisse auf dem Flughafen von Kabul angekündigt.

Eine Militärmaschine war am Montag vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt gestartet, während zahlreiche Zivilisten auf dem Rollfeld nebenher liefen, wie auf einem im Internet verbreiteten Video zu sehen war. Einige Personen klammerten sich am Flugzeug fest. Die Luftwaffe teilte mit, nach der Landung in Katar seien menschliche Überreste im Fahrwerkschacht entdeckt worden. Die Maschine bleibe vorerst zu Untersuchungen am Boden. Auch Beiträge aus Sozialen Medien würden in die Nachforschungen einbezogen.



Nach US-Angaben war die Maschine in Kabul gelandet, um Ausrüstung für die Evakuierungen zu liefern. Noch bevor diese entladen werden konnte, sei der Flieger von hunderten Afghanen umringt gewesen. Angesichts der sich verschlechternden Sicherheitslage habe die Besatzung entschieden, das Rollfeld so schnell wie möglich wieder zu verlassen.

