Bundeskanzlerin Merkel hat die Evakuierungsaktionsaktion in Afghanistan als hochkomplizierten Einsatz bezeichnet. Die Bundeswehr befürchtet unterdessen eine Zuspitzung der Lage am Flughafen Kabul. Die Rede ist von einem Ansturm verzweifelter Menschen und wiederholten Schüssen der Taliban.

Die Regierung sei mit Hochdruck dabei, Menschen von dort zurückzuholen, sagte Merkel in Gießen. Es sei eine koordinierte internationale Aktion, bei der Deutschland auch eine wichtige Rolle spiele. Die Bundeskanzlerin dankte den Soldaten, die am Flughafen von Kabul im Einsatz sind. Bisher wurden nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums mehr als 900 Menschen ausgeflogen. Medienberichten zufolge gibt Merkel am 25. August im Bundestag eine Regierungserklärung zu Afghanistan ab.



Bundesinnenminister Seehofer sprach sich dafür aus, dass besonders schutzbedürftige Menschen aus Afghanistan nach Deutschland oder in ein anderes EU-Land kommen können. Seehofer sagte in Berlin, sein Ministerium habe mit den Bundesländern vereinbart, "für besonders schutzwürdige Personen besondere Lösungen zu praktizieren". Dies habe er auch in der EU-Innenministerkonferenz so vorgetragen.



Seehofer zufolge sollen besonders schutzbedürftige Menschen so behandelt werden wie Ortskräfte, also von Deutschland aufgenommen werden, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Der Innenminister sagte, mit den Bundesländern sei abgestimmt, dass dieses Verfahren sowohl für Menschen gelten solle, die bereits hier seien wie für Personen, die noch in Afghanistan seien. Es komme beispielsweise infrage für Frauen oder etwa Journalisten, erklärte Seehofer.

Taliban schießen am Flughafen - Bundeswehr befürchtet Zuspitzung

Am Flughafen von Kabul spielen sich weiter chaotische Szenen ab. Der Leiter der Bundeswehr-Evakuierungsmission, Arlt, sagte, er fürchte, dass sich die Lage noch weiter zuspitzen werde. Es gebe einen Ansturm verzweifelter Menschen, die Afghanistan verlassen wollten. Arlt bestätigte, dass die Taliban im Umfeld des Flughafens regelmäßig Schüsse abgeben. Für die Bundeswehr sei es sehr schwierig, die Ausreisenden zu identifizieren. Wegen der Kontrollpunkte der Taliban schafften viele es nicht, zum Flughafen zu kommen - und selbst wer es schaffe, gelange wegen der chaotischen Zustände nicht bis zum Abflug-Gate. Die Soldaten versuchten deshalb, die Menschen auf dem Gelände vor dem Flughafengebäude zu finden.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.