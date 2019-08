Der scheidende Vorstandsvorsitzende der Berliner Universitätsklinik Charité, Einhäupl, hat sich dafür ausgesprochen, dass künftig die Krankenkassen über den Erhalt von Krankenhaus-Standorten entscheiden.

Einhäupl sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", die Krankenkassen sollten die Kliniken "steuern" und dafür zusätzlich zu den Beiträgen Steuergeld bekommen. Das würde dazu führen, dass nur diejenigen Standorte erhalten blieben, für die es auch wirklich Bedarf gebe. Der frühere Vorsitzende des Wissenschaftsrates kritisierte, die Politik habe dagegen nicht die Kraft, Krankenhäuser zu schließen. "Wenn sich drei Landräte zusammensetzen und darauf einigen, dass sie eigentlich nur ein Krankenhaus brauchen statt drei, dann will trotzdem jeder einzelne nicht auf seins verzichten." Alle drei Einrichtungen würden dann "darben", weil weder das "Land noch die Kommunen für die nötigen Investitionen zahlen wollen." Von den 1.400 sogenannten Akutkrankenhäusern in Deutschland sind nach Ansicht von Einhäupl weniger als "1.000 Standorte" notwendig.

"Andere Steuerung der Notfallversorgung"

Der Charité-Chef sprach sich zudem für eine andere Steuerung der Notfallversorgung aus. Achtzig Prozent der Patienten in den drei Notfallzentren der Charité seien keine echten Notfallpatienten. "Die müssen wir da herausbekommen". Man brauche ein System von Ärzten als Wegweisern. Einhäupl schlug zudem vor, Krankenhäusern zu erlauben, Patienten ambulant zu behandeln. "Die strikte Abgrenzung von den niedergelassenen Ärzten ist nicht mehr zeitgemäß."

"Bestimmte Eingriffe erst ab einer bestimmten Fallzahl"

Einhäupl schlug zudem vor, dass nicht jede Klinik jeden Krankheitsfall behandeln sollte. Jedes Krankenhaus solle nur das machen, was es gut könne und wofür es gut ausgestattet sei. "Warum wollen die kleinen Krankenhäuser auch die schweren Fälle haben, obwohl das unvernünftig ist? Weil die Krankenhauschefs oft von der Uniklinik kommen und draußen weiter Universitätsmedizin machen wolen, obwohl sie dort wegen der geringen Fallzahlen viel zu wenig Routine mit komplizierten Eingriffen haben". Das sei eine Prestigefrage, so der Einhäupl. "Dagegen helfen nur Mindestmengen: Erst ab einer bestimmten Fallzahl sollten Krankenhäuser bestimmte Eingriffe vornehmen dürfen."



Der 72-jährige Neurologe Einhäupl hört Anfang September nach elf Jahren an der Spitze der Charité auf. Unter seiner Leitung hatte sich das Krankenhaus finanziell stabilisiert.