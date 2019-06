Die Berliner Charité hat eine neue Professur eingerichtet, mit deren Hilfe die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels erforscht werden sollen.

Wie die Uniklinik mitteilte, ist es die erste Professur in Deutschland, die sich explizit dem Thema Klimawandel und Gesundheit widmet. Der Posten wurde an die Medizinerin und Epidemiologin Sabine Gabrysch vergeben. Sie sagt, sie wolle sich vor allem mit dem Thema Ernährungssicherheit auseinandersetzen. Bisher werde diesbezüglich vor allem über Ernteausfälle oder die Folgen von Hitzewellen gesprochen. Wenn aber Ernten in Entwicklungs- und Schwellenländern ausfielen und zum Beispiel Schwangere und Kinder nicht genug Nährstoffe bekämen, habe das Auswirkungen auf deren gesamtes Leben.



In der Medizin rückt des Thema Klimawandel mittlerweile stärker in den Fokus. Auch der nächste Ärztetag wird sich schwerpunktmäßig damit beschäftigen.