Die Berliner Charité hält eine Vergiftung des Mitglieds der russischen Protest-Band Pussy Riot, Wersilow, für wahrscheinlich.

Anders sei die Entwicklung der Symptome nicht zu erklären, teilte das Universitätsklinikum in Berlin mit. Demnach ist aber nicht klar, mit welcher Substanz Wersilow in Berührung kam. Er war vor einer Woche mit Vergiftungserscheinungen eingeliefert worden. Der Aktivist ist außer Lebensgefahr, wie seine Ärzte mitteilten. Pussy Riot rechnet nach eigenen Angaben damit, dass er nach seiner Genesung nach Moskau zurückkehren wird.



Wersilow war Mitte Juli beim Finale der Fußball-WM in Moskau mit drei anderen Band-Mitgliedern in Uniform auf das Spielfeld gerannt, unter anderem, um gegen Polizeigewalt in Russland zu demonstrieren.