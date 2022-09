Im Mai verlas der damalige britische Thronfolger und heutige König Charles III. die Regierungserklärung im Londoner Parlament, weil es seiner Mutter, der gestern verstorbenen Queen Elizabeth II., damals schon schlecht ging. Heute wird er als neues Staatsoberhaupt eine Rede an die Nation halten. (AP Photo/Alastair Grant, Pool)

Elizabeth II. war gestern Abend auf Schloss Balmoral in Schottland im Alter von 96 Jahren gestorben. Von dort wird Charles sich auf dem Weg nach London machen und als Erstes mit Premierministerin Truss zusammentreffen. Anschließend ist eine Ansprache im Fernsehen geplant.

Im Parlament soll sowohl im Unter- als auch im Oberhaus der verstorbenen Queen gedacht werden. An der St. Paul's-Kathedrale und der Westminster Abbey in London sowie auf Schloss Windsor werden am Mittag die Glocken läuten. Im Hyde Park wird es Kanonen-Salutschüsse geben. An zahlreichen Gebäuden wurden die Flaggen auf halbmast gesetzt.

Mit dem Tod der Queen wurde automatisch ihr Sohn Charles König. Die formelle Proklamierung zum Monarchen erfolgt noch durch einen eigens dafür eingesetzten Rat, der morgen zusammenkommt.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.