Charles bei seiner ersten Weihnachtsansprache als britischer König (dpa | AP| Victoria Jones)

In der Rede lobte er die Solidarität der Menschen im Vereinigten Königreich und dankte für das Mitgefühl, das ihm nach dem Tod seiner Mutter zuteil geworden sei. Charles betonte, dass Weihnachten eine "besonders ergreifende Zeit" für alle sei, die geliebte Menschen verloren haben.

Anschließend wandte sich der König den Auswirkungen der wachsenden wirtschaftlichen Probleme des Landes zu. "Ich möchte vor allem all jenen Menschen meine Anerkennung zollen, die so großzügig Lebensmittel, Spenden oder ihre Zeit geben, um die Bedürftigen in ihrer Umgebung zu unterstützen", sagte Charles.

Religiöse Einrichtungen aller Bekenntnisse hätten "sich wieder einmal zusammengeschlossen, um die Hungernden zu speisen und ihnen das ganze Jahr über Liebe und Unterstützung zukommen zu lassen". Der König lobte auch die Wohltätigkeitsorganisationen für ihre "außergewöhnliche Arbeit unter schwierigsten Umständen". Er fügte hinzu: "Solch herzliche Solidarität ist der inspirierendste Ausdruck dafür, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst."

Am Morgen nahm die königliche Familie an der Weihnachtsmesse in Sandringham teil und knüpfte damit an eine Tradition an, die seit 2019 durch die Corona-Pandemie unterbrochen war.

Charles III. hatte im September die Nachfolge seiner nach 70 Jahren auf dem Thron verstorbenen Mutter Elizabeth II. angetreten. Am 6. Mai wird er gekrönt.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.